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Россияне зажгли сотни свечей в День памяти и скорби 

Lenta.ru 1 час назад
В День памяти и скорби в городах России зажгли сотни свечей, из них выложили картину в память о Великой Отечественной войне. Видео с акции с «Лентой.ру» поделились активисты «Молодой Гвардии».
Для композиции в рамках акции «Свеча памяти» за основу взяты изображения могилы неизвестного солдата, комбата и монумента «Родина Мать» в Волгограде.
Памятные мероприятия прошли в 75 регионах.
Ранее сообщалось, что 22 июня активисты проведут и другие памятные мероприятия. Так, в Бурятии и Тамбове молодогвардейцы запустят исторический общественный транспорт, который будет бесплатно возить жителей по историческим маршрутам города.
День памяти и скорби отмечается 22 июня и является официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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