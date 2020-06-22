Россияне зажгли сотни свечей в День памяти и скорби 

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В День памяти и скорби в городах России зажгли сотни свечей, из них выложили картину в память о Великой Отечественной войне. Видео с акции с «Лентой.ру» поделились активисты «Молодой Гвардии».

Для композиции в рамках акции «Свеча памяти» за основу взяты изображения могилы неизвестного солдата, комбата и монумента «Родина Мать» в Волгограде.

Памятные мероприятия прошли в 75 регионах.

Ранее сообщалось, что 22 июня активисты проведут и другие памятные мероприятия. Так, в Бурятии и Тамбове молодогвардейцы запустят исторический общественный транспорт, который будет бесплатно возить жителей по историческим маршрутам города.

День памяти и скорби отмечается 22 июня и является официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.