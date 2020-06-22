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Малышева показала переболевшую коронавирусом мать 

Lenta.ru 59 минут назад
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что ее мать, тоже работавшая врачом, переболела коронавирусом. Они пообщались друг с другом в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте в честь Дня медицинского работника.
«Больше месяца мама была в больнице. В этом году она победила коронавирус», — сообщила Малышева.
По ее словам, мать заболела коронавирусной пневмонией, но после лечения выздоровела и в настоящее время находится дома.
Врач также пожелала здоровья и счастья всем медикам России и подчеркнула, что российские специалисты вышли из красных зон и справились со вспышкой коронавирусной инфекции. «Мы — Первые после Бога!» — заключила Малышева, говоря о врачах.
В мае сообщалось, что коронавирусом заразился и главный врач Боткинской больницы в Москве, родной брат Елены Малышевой Алексей Шабунин. Он изолировался в собственном кабинете, где продолжал работать.
Елена Малышева — российская телеведущая, врач-терапевт, доктор медицинских наук. Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих на Первом канале. В передачах часто используются макеты и костюмы, в них принимают участие дети. Это делает эфиры запоминающимися, но и вызывает общественный резонанс.
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Общество , Видео , Елена Малышева , Алексей Шабунин
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