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В столице выявили 1068 новых случаев COVID-19 

News.ru 48 минут назад
В столице выявили 1068 новых случаев COVID-19
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве за минувшие 24 часа зафиксировали 1068 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. Таким образом общее число случаев коронавируса в российской столице достигло 215 014.
Число жертв пандемии среди жителей Москвы за сутки увеличилось на 20 человек и достигло 3 617. При этом выздоровели за последние 24 часа 1 114 человек. Общее число пациентов с коронавирусом, победивших заболевание, на данный момент составляет 136 670.
Всего с начала пандемии в России выявлено 592 280 случаев заболевания, за минувшие сутки — 7 600. Общее число жертв увеличившись на 95 человек достигло 8 206. При этом 4 705 пациентов, переболевших коронавирусом, выписали из российских больниц за последние сутки. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 344 416 человек с COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве открылась фотовыставка «Спасибо медработникам», посвящённая работе врачей во время пандемии. Увидеть снимки можно будет на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах.
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Общество , Новости Москвы
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