Россиян ждет сокращенная рабочая неделя 

26 мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.

Сегодня в пресс-службе Роструда напомнили, что по этой причине 24 июня было объявлено нерабочим днем с сохранением заработной платы. Также там отметили, что продолжительность рабочего дня 23 июня не будет сокращена на час, потому что этот день не считается предпраздничным.

Летом-осенью 2019 года в России широко обсуждалась тема сокращения рабочей недели до четырех дней. Обсуждение началось после того, как о вероятности этого в ходе технологического прогресса заявил тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев