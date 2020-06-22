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Россиян ждет сокращенная рабочая неделя 

Артём Кульша 1 час назад
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
Фото: ТАСС
Рабочая неделя 22-26 июня будет четырехдневной в России. Об этом, как сообщает РИА Новости, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
26 мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.
Сегодня в пресс-службе Роструда напомнили, что по этой причине 24 июня было объявлено нерабочим днем с сохранением заработной платы. Также там отметили, что продолжительность рабочего дня 23 июня не будет сокращена на час, потому что этот день не считается предпраздничным.
Летом-осенью 2019 года в России широко обсуждалась тема сокращения рабочей недели до четырех дней. Обсуждение началось после того, как о вероятности этого в ходе технологического прогресса заявил тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев.
На прошлой неделе председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что, может быть, со временем жизнь сама подтолкнет российских работников и работодателей к сокращению рабочей недели до четырех дней, а пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — небольшой шаг в этом направлении.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Медведев , Ярослав Нилов , Владимир Путин , Госдума , Роструд
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