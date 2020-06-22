Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России сделали более 17 млн тестов на коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России сделали более 17 млн тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
Более 17,2 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся почти 311 тыс. человек, сообщили в Роспотребнадзоре.
«В Российской Федерации проведено более 17,2 млн тестов на коронавирус», — сообщается на сайте ведомства.
За последние сутки было сделано 291 тыс. исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 311 тыс. 421 человек.
Напомним, за последние сутки в России выявлено 7 тыс. 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах, суточный прирост новых случаев по стране замедлился до 1,34%. В Москве впервые с апреля зафиксировано менее тысячи случаев COVID-19.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Домработница Ефремова рассказала о его состоянии Домработница Ефремова рассказала о его состоянии Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова Бокерия назвал лучший способ омоложения организма Бокерия назвал лучший способ омоложения организма
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Видео
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение