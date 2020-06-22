На Колыме снова открыли рестораны, музеи и зоопарк 

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Магаданской области в понедельник начался второй этап ослабления ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

"Более 50 кафе и ресторанов готовы к открытию с соблюдением мер, рекомендованных главным санитарным врачом. С 22 июня разрешаются индивидуальные занятия спортом в фитнес-центрах, для посетителей откроются библиотеки, музеи и контактный зоопарк", — написал в Instagram губернатор Сергей Носов. ⁣⁣⠀

Власти региона также планируют открыть для детей летние лагеря с круглосуточным пребыванием. В июле группа школьников отправится на отдых в Крым и Краснодарский край.

Всего в субъекте зарегистрировано 610 человек с COVID-19, 271 пациент выздоровел, трое скончались.