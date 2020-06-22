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На Колыме снова открыли рестораны, музеи и зоопарк 

Российская Газета и ещё 2 3 часа назад
На Колыме снова открыли рестораны, музеи и зоопарк
Фото: РИА Новости
В Магаданской области в понедельник начался второй этап ослабления ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
"Более 50 кафе и ресторанов готовы к открытию с соблюдением мер, рекомендованных главным санитарным врачом. С 22 июня разрешаются индивидуальные занятия спортом в фитнес-центрах, для посетителей откроются библиотеки, музеи и контактный зоопарк", — написал в Instagram губернатор Сергей Носов. ⁣⁣⠀
Власти региона также планируют открыть для детей летние лагеря с круглосуточным пребыванием. В июле группа школьников отправится на отдых в Крым и Краснодарский край.
Всего в субъекте зарегистрировано 610 человек с COVID-19, 271 пациент выздоровел, трое скончались.
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Общество , Магаданская Область
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