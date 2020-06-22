В Омске возобновили работу детские сады 

Детские сады заработали в Омской области с понедельника, детям в больницах выдали уже более 21 тысячи справок для посещения, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава

Ранее 11 июня власти региона на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом приняли решение открыть детские сады с 22 июня, чтобы работающие родители могли отвести туда своих детей. Решение оперштаб не изменил спустя неделю, хотя ограничения на работу кинотеатров и фитнес-центров, которые тоже должны были заработать с 22 июня, продлили до 27 июня. Для посещения детсада детям в Омске, по информации администрации города, нужно получить справку о состоянии здоровья и отсутствии контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией.

"Количество справок, выданных маленьким жителям региона для возобновления посещения детских садов, на сегодняшнее утро составляет 21 628 (штук). Работа (по выдаче справок), начатая пять дней назад, продолжается в две смены и не окончится, пока все желающие не получат необходимые справки", — сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.

По данным мэрии Омска, всего в детские сады города пойдут более 17 тысяч детей. Если детсад закрыт на ремонт то родителям предлагают места в близлежащих детских учреждениях.

По данным оперштаба на 21 июня, за сутки диагноз "коронасирус" подтвержден у 99 пациентов. Общее количество заболевших от начала пандемии в Омском регионе составляет 2 920 человек, из них выздоровели 1520 человек. После заражения коронавирусом умерли 27 пациентов, от COVID-19 лечатся 1400 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.