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В больнице Тынды зафиксирована вспышка COVID-19 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
В больнице Тынды зафиксирована вспышка COVID-19
Фото: РИА Новости
В больнице Тынды зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщила мэр города Марина Михайлова на своей странице в Instagram.
"По сведениям Роспотребнадзора за сутки получено около 50 подтвержденных тестов пациентов и медиков. Большинство из них — бессимптомные носители, которые в статистику не попадают. Два отделения закрыты и переведены в госпиталь. Очаг локализован", — написала градоначальница.
Из-за инцидента приостановлено постановление об открытии в столице БАМа ресторанов и кафе.
Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в больнице, больше всего заразившихся среди пациентов терапевтического отделения.
В Амурской области уже 1340 выявленных случаев COVID-19. 448 человек выздоровели, семь пациентов скончались.
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Общество , Марина Михайлова , Роспотребнадзор , Тында
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