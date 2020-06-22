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Коллекторы терроризируют артиста театра Петросяна Александра Морозова 

News.ru 1 час назад
Коллекторы терроризируют артиста Морозова
Фото: globallookpress.com
Артист театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Александр Морозов из-за пандемии остался без заработка и не может платит за ипотеку. Каждый месяц артисту нужно вносить по 18 тыс. рублей, но гастролей сейчас нет и заработка тоже.
Квартира, за которую рассчитывается 46-летний Морозов, находится в Звенигороде. В долг у Петросяна просить Морозов смысла не видит и не хочет, рассказал артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Морозов добавил, что Петросян «сам сейчас сидит без гастролей», а у поклонников просить деньги артист никогда не будет.
Откуда у людей деньги, чтобы ещё и артистам помогать? Мне звонят суровые дяденьки. Говорят, что если не отдам деньги, то будут в судебном порядке долги взимать. Они хотят отсудить у меня квартиру, — пожаловался юморист.
Артисту приходится жить на пенсию матери. Другого выхода он пока не видит. Не идти же ему воровать, иронизирует Морозов.
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Комментарии
Общество , Евгений Петросян , Александр Морозов , НТВ , Звенигород
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