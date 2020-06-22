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Ученые усомнились в эффективности ношения масок детьми 

Lenta.ru 1 час назад
В эффективности ношения масок детьми усомнились
Фото: Reuters
Стандартные медицинские маски защищают детей хуже, чем взрослых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование голландских ученых из National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).
Несмотря на то, что все средства индивидуальной защиты в целом пригодны для предотвращения заражения, эффективность их использования детьми оказалась на 20 процентов ниже, чем у взрослых. Елена Белова, врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН, считает, что подобные результаты можно объяснить тем, что дети много двигаются и маски у них часто съезжают. Она особо подчеркнула, что необходимость ношения масок для несовершеннолетних ничуть не меньше, чем у взрослых, и им надо обязательно объяснять, как это делать правильно.
По мнению других российских экспертов, важным фактором также является то, что стандартные маски слишком велики для детей. Именно поэтому остро встает вопрос о необходимости производства средств защиты специально для них. Представители компаний, производящих маски, считают, что сейчас детские средства защиты занимают менее одного процента рынка. Однако спрос на них может вырасти после начала учебного года, в том числе из-за возможной второй волны коронавируса.
Ранее китайские ученые назвали основные симптомы коронавируса у детей. В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев. Кроме того, у 62 процентов инфицированных детей обнаружили сильный кашель, а еще у 12 процентов — диарею и рвоту.
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Комментарии
Общество , Елена Белова , РУДН , газета "Известия"
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