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Беглов пообещал открытие парков Петербурга 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
Беглов пообещал открытие парков Петербурга
Фото: ИА Regnum
Власти Санкт-Петербурга обсудят с представителями Роспотребнадзора возможное открытие парков, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом сообщил вечером 22 июня на своей странице в соцсети губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Напомним, с 22 июня в Петербурге возобновилась работа каршеринга, а санаториям разрешили принимать пациентов строго при наличии медицинских показаний. С 29 июня заработают летние кафе и террасы.
«Если тренд на снижение заболеваемости сохранится до конца этой недели, будем вместе с Роспотребнадзором готовить новые снятия ограничений. В первую очередь — в отношении посещения парков», — заявил губернатор Петербурга.
За последние сутки в Петербурге зафиксировано 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточная цифра снижается уже на протяжении нескольких дней. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 22 412 случаев заражения. От COVID-19 умерли 869 человек. Выздоровели 13 647 человек.
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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Роспотребнадзор , Санкт-Петербург
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