Прокурор попросит наказание для Серебренникова

Мещанский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищении денег, выделенных на реализацию проекта "Платформа", сообщили РИА Новости в суде.

На данной стадии процесса прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к стороне защиты, а сами подсудимые выступят с последним словом. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

На проект, реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ , первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры . Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб в 128 миллионов.