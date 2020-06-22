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Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Прокурор попросит наказание для Серебренникова
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег, выделенных на реализацию проекта "Платформа", сообщили РИА Новости в суде.
На данной стадии процесса прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к стороне защиты, а сами подсудимые выступят с последним словом. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
На проект, реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб в 128 миллионов.
Хищения при реализации проекта "Платформа", по версии следствия, организовал режиссер Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.
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Общество , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Минкультуры , СКР , РИА Новости , Москва
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