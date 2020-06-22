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В Сети отреагировали на сообщения о смерти блогерши Тропицель 

РИА Новости и ещё 16 22 минуты назад
Россияне отреагировали на гибель миллионерши Тропицель
Фото: @nastyatropi
Пользователи социальных сетей прокомментировали в инстаграме смертельную аварию с участием восемнадцатилетней российской блогерши Насти Тропицель.
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
Многие выразили соболезнование в связи с гибелью девушки.
"Она предчувствовала, что будет что-то плохое, но не могла понять это. Ссылаясь на бессилие. Это был знак", — написала swet_oleynik.
"Я просто хожу уже несколько часов никакая, поревела и теперь полное опустошение, как будто лучик света покинул эту землю, очень тяжелая потеря и глупая смерть такого жизнерадостного и светлого человека", — призналась fadeevaanastasia.
"Я просто не могу в это поверить, до последнего думала, что это какая-то ошибка, очень плохая шутка", — отметила s. u. n22.
"2020 — самый тяжелый год", — констатировала volkovaa9637.
Некоторые пользователи парировали критические замечания в адрес Тропицель.
"Люди, опомнитесь, как вы можете быть такими жестокими? Человека нет в живых, всем людям тяжело от ее потери, а вы просто пишите, что она ничего не значила для мира! Черт возьми, а что вы сделали в этой жизни?" — задалась вопросом katyaha_kka.
"Вот вы пишете: да что вы хотели, она в 18 села за мотоцикл! А что вы делали в свои 18-19 лет? Сидели дома, учили книжки и пили только чай с кофе? Серьезно?" — обратилась к критикам блогерши anrobertovna.
"Люди, которые теперь пытаюсь вылить грязь на этого человека, — низки и завистливы. Пощадите близких Насти, она ведь вам ничего не сделала", — заключила evdokimo_vaa.
Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.
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Общество , Происшествия , Бали
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