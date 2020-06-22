ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

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"В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым", — говорится сообщении ведомства.

Особое внимание уделено работе отечественных спецслужб в период проведения Керченско-Феодосийской десантной операции, которая проходила с декабря 1941 года по январь 1942 года.

Российскому государственному архиву кинофотодокументов ФСБ передала эксклюзивные съемки событий военных лет.

В рамках проекта "Без срока давности" продолжается работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений.