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ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
Фото: РИА Новости
УФСБ России по Крыму и Севастополю обнародует свидетельства о нацистских преступлениях против мирного населения.
"В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым", — говорится сообщении ведомства.
Особое внимание уделено работе отечественных спецслужб в период проведения Керченско-Феодосийской десантной операции, которая проходила с декабря 1941 года по январь 1942 года.
Российскому государственному архиву кинофотодокументов ФСБ передала эксклюзивные съемки событий военных лет.
В рамках проекта "Без срока давности" продолжается работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений.
Как пояснила РИА Новости зампредседателя госкомитета по делам архивов Республики Крым Татьяна Шарова, чаще всего речь идет о допросах свидетелей, которые проводились в 70-е годы прошлого века.
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Общество , Крым наш , Татьяна Шарова , ФСБ , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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