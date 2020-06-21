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В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Фото: РИА Новости
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Казани.
Продолжительность рабочего дня 23 июня сокращена не будет, так как этот день не является предпраздничным, отметили в Министерстве труда Татарстана. 24 июня в свою очередь будет нерабочим днем с сохранением заработной платы.
На 24 июня запланировано проведение парада Победы на Красной площади в Москве, парады пройдут и в других регионах. Мероприятие состоится и в Казани: как пишет «Комсомольская правда», перед парадом в городе продезинфицировали улицы, а «БИЗНЕС Online» со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонину уточняет, что на мероприятии будет присутствовать минимальное число ветеранов, организаторов и гостей.
День парада был сделан выходным по решению президента России Владимира Путина. Кроме того, нерабочим объявлено 1 июля — финальный день голосования по поправкам к Конституции.
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Комментарии 1
Общество , Владимир Путин , Роспотребнадзор , БИЗНЕС Online , Комсомольская правда , Казань , Республика Татарстан
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