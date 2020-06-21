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Медведев поблагодарил российских медиков за самоотверженную работу и героические усилия 

ТАСС 47 минут назад
Медведев поблагодарил российских медиков
Фото: ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженную работу в борьбе с коронавирусом. Видеопоздравление опубликовано в воскресенье на странице замглавы Совбеза "ВКонтакте".
"Помогая людям, вы берете на себя колоссальную ответственность, проявляете профессионализм и терпение, чуткость и доброту. В эти сложные месяцы вы без устали трудитесь в напряженных и опасных условиях, лечите и спасаете людей, предотвращаете развитие коронавирусной инфекции. Все мы сердечно благодарим вас за самоотверженную работу, за поистине героические усилия", — сказал он.
Медведев выразил уверенность, что здоровье пациентов в России находится в надежных руках медицинских работников.
21 июня в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. В этот день чествуют сотрудников клинических, лечебно— и санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных, фармацевтических и прочих медицинских организаций, студентов медицинских учебных заведений.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Медведев
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