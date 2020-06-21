Раскрыты новые данные по коронавирусу в России

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России за последние сутки выявили 7728 новых случаев коронавируса. Статистику на 21 июня приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В стране зафиксировано 109 летальных исходов. Выздоровели 5119 человек. Из всех пациентов 30,2% не имели клинических симптомов болезни.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (968), Московской области (549), Ханты-Мансийском АО (294), Петербурге (229), Нижегородской (227) Свердловской (207) и Воронежской (200) области. Меньше всего новых случаев в Ненецком АО (0) и Чукотском АО (1).

Эпидемиологи отмечают, что в Москве зафиксирован новый позитивный рекорд. Здесь 968 случаев заражения, это самый низкий показатель с 9 апреля. Суточный рост в столице составил 0,46%. Накануне в городе было выявлено 1 057 заразившихся.

С момента пандемии в России проведено более 16,9 млн тестов. Выявлено 584 680 случаев коронавируса. Вылечились 339 711 человек. Зарегистрировано 8 111 летальных исходов.