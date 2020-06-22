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Иммунологи спрогнозировали вторую волну коронавируса в России 

Ura.Ru и ещё 3 45 минут назад
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Фото: © URA.RU
Вторая волна коронавируса придется на осень, а к зиме ситуация стабилизируется, считают опрошенные URA.RU иммунологи. Благодаря этому ограничения по коронавирусу можно будет снять в феврале 2021 года, как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михиал Мурашко.
«Я думаю, не будет больше таких ограничений. Мы привыкнем к вирусу, все поймут, что последствия заболеваний не такие тяжелые. Большое число людей переболеет бессимптомно», — пояснил иммунолог Виталий Зверев.
Однако он добавил, что решение о снятии ограничений будет принимать администрация, а не научное сообщество.
Зверев отметил, что подъем заболеваемости коронавирусом, как и другими респираторными инфекциями, придется на осень.
«Зимой такие вирусы распространяются чуть меньше, чем осенью», — добавил иммунолог.
Эксперт подчеркнул, что вновь вводить ограничения в таком случае не стоит, нужно лишь грамотно подготовиться к подъему заболеваемости.
Иммунолог Михаил Костинов рассказал, что заявления о дате снятия ограничений делается после эпидемиологического прогноза.
«Есть специальные формулы, с помощью которых прогнозируется эпидемиологический процесс. На основании таких моделей распространения инфекции и другие показатели можно давать такие заключения», — объяснил он.
Ранее Мурашко отметил, что полное снятие ограничений из-за коронавируса может произойти только в следующем году. По его словам, цепочка заражения прервется после того, как иммунитет к инфекции появится более чем у 45% населения.
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Общество , Виталий Зверев , Минздрав РФ
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