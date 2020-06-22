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Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата 

Российская Газета и ещё 50 1 час назад
Вакцинация россиян от COVID-19 потребует миллионы доз
Фото: iStock
До 70 миллионов доз вакцины понадобится для массовой вакцинации жителей России от коронавируса. Руководство страны и организации здравоохранения уже сейчас предпринимают меры, чтобы начать промышленное производство защитного препарата. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сейчас идут клинические испытания вакцины. При успешном результате не исключено, что к осени мы приступим к выпуску препарата", — цитирует директора центра газета "Красная звезда".
Эксперт отметил, что иммунитет, полученный от лекарства, обеспечит защиту организма от COVID-19 как минимум на два года. Вакцинировать тоже будут дважды. Причем один и тот же ген предполагается вводить на разных носителях. Такой подход позволит продлить иммунную защиту. Ранее метод подтвердил свою действенность при создании вакцин против вируса Эбола. То, что препарат против коронавируса SARS-CoV-2 изготовлен точно по такому же принципу, дает основание рассчитывать на пролонгированный защитный эффект, добавил Александр Гинцбург.
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Общество , COVID-19 , Александр Гинцбург
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