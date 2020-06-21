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Прах Сергея Хрущева планируют захоронить на Новодевичьем кладбище 

РИА Новости и ещё 3 30 минут назад
Названо место похорон Сергея Хрущева
Фото: РИА Новости
Прах Сергея Хрущева, как ожидается, будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой его отца, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, сообщила РИА Новости вдова усопшего Валентина Голенко.
Сергей Хрущев скончался 18 июня в США, где жил и работал с 1991 года.
"Похороны будут на Новодевичьем в Москве, рядом с отцом ориентировочно в октябре, если начнут пускать самолеты. Там будут поминки, все, что положено. Кремация будет здесь", — сказала Голенко.
По ее словам, Сергей Хрущев в завещании просил похоронить его рядом с отцом.
Говоря о причине ухода супруга, она отметила, что Сергей Хрущев скончался от старости.
"Старость. В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко. Он уже давно не преподавал", — рассказала она.
Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В. Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО "Электронмаш". В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.
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Общество , Сергей Хрущев , КПСС , РИА Новости , Москва , США
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