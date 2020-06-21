Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос выявил изменение отношения россиян к медикам 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Россияне изменили отношение к медикам
Фото: АГН «Москва» © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин
Около 44% россиян стали больше уважать медицинских работников за время пандемии коронавируса.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса аналитического центра НАФИ.
Отмечается, что опрос проводился с 15 по 18 июня 2020 года.
Согласно данным опроса, 60% респондентов полагают, что Россия справилась с панедмией коронавируса не хуже, чем другие страны.
Ранее стало известно, что во Владикавказе установят памятник медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Видео дня. Москву затопило
RT на русском: последние новости
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод Парад Победы не будут проводить в 13 городах в связи с коронавирусом Парад Победы не будут проводить в 13 городах в связи с коронавирусом Губерниев раскритиковал актёров и режиссёров, выступающих в поддержку Ефремова Губерниев раскритиковал актёров и режиссёров, выступающих в поддержку Ефремова
Общество , Социология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал оценил польские Т-72
Генерал оценил польские Т-72
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Обнаружена загадочная физическая аномалия
Обнаружена загадочная физическая аномалия
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение