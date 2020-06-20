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В РПЦ прокомментировали снос памятников рабовладельцам 

Lenta.ru 2 часа назад
В РПЦ прокомментировали снос памятников рабовладельцам
Фото: globallookpress.com
Снос памятников рабовладельцам на Западе — это попытки переписать историю. Таким образом прокомментировал ситуацию с протестами глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», сообщает «Интерфакс».
Под словами «переписывание истории» митрополит подразумевает попытку переложить современные либеральные принципы на исторические события. «Мы, конечно, не должны переносить сегодняшние стандарты на прошлое. Люди в прошлом жили по другим правилам, они по-другому высказывались, они по-другому действовали», — заявил Иларион. Он подчеркнул, что деятелей истории нужно уважать, исходя именно из тех стандартов, которые существовали в их времени.
Памятники рабовладельцам в некоторых странах мира оскверняют и сносят протестующие. Кроме того, в Конгрессе США задумались о демонтаже статуй конфедератов, которые выставлены в Капитолии. Демократы во главе со спикером Нэнси Пелоси хотят вернуть их в штаты, которые они представляют, или отправить в музеи.
Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. Участники акций протестов, в том числе, оскверняют и сносят памятники рабовладельцам.
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Общество , РПЦ , Конгресс США , Интерфакс
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