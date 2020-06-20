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Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте политика.
«Предлагаю закрепить 31 декабря выходным, и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску», — цитирует Жириновского его пресс-служба.
С предложением сократить новогодние каникулы в России ранее в июне выступил сенатор Андрей Кутепов, направивший в министерство труда соответствующий законопроект. Необходимость таких мер политик обосновал пандемией коронавируса и режимом самоизоляции.
Россиянам захотели отменить новогодние каникулы
В Кремле в свою очередь заявили, что в вопросе новогодних каникул исходят из устоявшейся практики, и напомнили, что дискуссии о возможности их сокращения возобновляются каждый год.
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Общество , Видео , Андрей Кутепов , Владимир Жириновский , Минтруд , ЛДПР
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