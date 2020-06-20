Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте политика.

«Предлагаю закрепить 31 декабря выходным, и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску», — цитирует Жириновского его пресс-служба. Не нужно сокращать новогодние праздники. Предлагаю закрепить 31 декабря выходным, и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) June 20, 2020

С предложением сократить новогодние каникулы в России ранее в июне выступил сенатор Андрей Кутепов , направивший в министерство труда соответствующий законопроект. Необходимость таких мер политик обосновал пандемией коронавируса и режимом самоизоляции.

В Кремле в свою очередь заявили, что в вопросе новогодних каникул исходят из устоявшейся практики, и напомнили, что дискуссии о возможности их сокращения возобновляются каждый год.