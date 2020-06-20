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Путин назвал врачей героями и поблагодарил за труд 

Газета.Ru и ещё 1 34 минуты назад
Путин назвал врачей героями и поблагодарил за труд
Фото: РИА Новости
Президент России в очередной раз поблагодарил российских врачей за проделанную работу по борьбе с коронавирусом и назвал их героями, передает РИА "Новости".
Политик подчеркнул, что медики смогли минимизировать потери от коронавируса в стране. В связи с этим он намеревается в ближайшее время наградить некоторых из них государственными наградами.
Путин констатировал, что инфекция не пощадил врачей, но медицинские работники все равно проявили себя как настоящие герои.
"В период серьезных испытаний вы мужественно выполняете свой долг", — добавил президент.
За последние сутки в России выявили еще 7 889 случаев заражения коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.
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Общество , РИА Новости
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