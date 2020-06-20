Названы сроки выпуска российской вакцины от коронавируса

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Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 32 минуты назад
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года. Такие сроки спрогнозировал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (НИИ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.
Он также поблагодарил Министерство обороны России за участие в разработке вакцины, отметив, что, благодаря совместной работе с ними, удается добиваться нужного результата в ограниченный период времени.
О том, что клинические испытания вакцины проходят в штатном режиме рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Общество , Видео , Александр Гинцбург , Михаил Мурашко , Министерство обороны , РИА Новости
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