Названы сроки выпуска российской вакцины от коронавируса

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года. Такие сроки спрогнозировал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (НИИ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.
Он также поблагодарил Министерство обороны России за участие в разработке вакцины, отметив, что, благодаря совместной работе с ними, удается добиваться нужного результата в ограниченный период времени.
О том, что клинические испытания вакцины проходят в штатном режиме рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.