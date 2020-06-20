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Названы сроки выпуска российской вакцины от коронавируса 

Майк Габриелян и ещё 9 5 минут назад
Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках появления вакцины против COVID-19.
«Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови», — заявил Гинцбург.
По его словам, благодарности заслуживает Министерство обороны РФ. Военные активно участвуют в разработке вакцины, благодаря совместной работе стал возможен быстрый результат.
На днях стало известно о вакцинации первой группы добровольцев. Основная цель — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.
Количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина, согласованы с Минздравом, сообщили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что военных добровольцев отбирали только добровольно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в военном госпитале имени Бурденко первые 18 добровольцев прошли вакцинацию от COVID-19. https://news.rambler.ru/community/44368770/
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Общество , Видео , Александр Гинцбург , Министерство обороны , Минздрав РФ
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