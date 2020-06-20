Названы сроки выпуска российской вакцины от коронавируса 

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Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках появления вакцины против COVID-19.

«Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови», — заявил Гинцбург.

По его словам, благодарности заслуживает Министерство обороны РФ . Военные активно участвуют в разработке вакцины, благодаря совместной работе стал возможен быстрый результат.

На днях стало известно о вакцинации первой группы добровольцев. Основная цель — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

сообщили в Минобороны. Количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина, согласованы с Минздравом

В ведомстве подчеркнули, что военных добровольцев отбирали только добровольно.