Российская пенсионерка получила 2 кг пенсии

"Почта России" извинилась перед петербурженкой, которой монетами выдали два килограмма пенсии. Инцидент произошёл 20 июня во Фрунзенском районе города. В отделении с женщиной рассчитались мелочью, сообщает «Мегаполис».

Сын пенсионерки рассказал, что она получала пенсию в 10 тысяч рублей в почтовом офисе на улице Димитрова, 20 к.1. Женщине выдали 4900 рублей пятидесятирублевыми купюрами, а оставшуюся сумму — монетами по 1, 2, 5 и 10 рублей. Почтовики сказали, что других денег в кассе нет.

Ситуацию уже прокомментировали в УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там рассказали, что клиентка обратилась в отделение почтовой связи рано утром. В тот момент в кассе не было банкнот. Клиентке предложили немного подождать, когда в кассе появятся крупные купюры, либо получить выплату имеющимися деньгами. Женщина сама выбрала второй вариант. Тем не менее почтовики извинились перед пенсионеркой и предложили обменять монеты на купюры, когда ей будет удобно.

«Почта России приносит извинения клиентке за доставленные неудобства, она может обратиться в почтовое отделение в его рабочие часы и обменять монеты на банкноты», — сказано в официальном комментарии почтовиков.