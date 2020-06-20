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Российская пенсионерка получила 2 килограмма пенсии 

Майк Габриелян 7 минут назад
Российская пенсионерка получила 2 кг пенсии
Фото: РИА Новости
"Почта России" извинилась перед петербурженкой, которой монетами выдали два килограмма пенсии. Инцидент произошёл 20 июня во Фрунзенском районе города. В отделении с женщиной рассчитались мелочью, сообщает «Мегаполис».
Сын пенсионерки рассказал, что она получала пенсию в 10 тысяч рублей в почтовом офисе на улице Димитрова, 20 к.1. Женщине выдали 4900 рублей пятидесятирублевыми купюрами, а оставшуюся сумму — монетами по 1, 2, 5 и 10 рублей. Почтовики сказали, что других денег в кассе нет.
Ситуацию уже прокомментировали в УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там рассказали, что клиентка обратилась в отделение почтовой связи рано утром. В тот момент в кассе не было банкнот. Клиентке предложили немного подождать, когда в кассе появятся крупные купюры, либо получить выплату имеющимися деньгами. Женщина сама выбрала второй вариант. Тем не менее почтовики извинились перед пенсионеркой и предложили обменять монеты на купюры, когда ей будет удобно.
«Почта России приносит извинения клиентке за доставленные неудобства, она может обратиться в почтовое отделение в его рабочие часы и обменять монеты на банкноты», — сказано в официальном комментарии почтовиков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ближайшее время в регионах России появятся лакированные банкноты, которые во время производства покрываются особым составом.
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Общество , Почта России
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