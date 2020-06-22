Россияне оценили отмену ограничительных мер

Две трети россиян, принявших участие в опросе сервиса «Работа.ру», положительно восприняли решения властей по смягчению и отмене ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Снятие карантина поддержали 68 процентов участников исследования. 32 процента респондентов сочли отмену ограничений преждевременной, поскольку верят, что эпидемиологическая обстановка еще не стабилизировалась.

При этом 21 процент опрошенных полагают, что сейчас самое подходящее время для отмены карантина, 43 процента убеждены, что это надлежало сделать раньше. Еще 14 процентов думают, что не следует отменять ограничения до конца июня, девять процентов — до конца июля, 13 процентов — до конца лета или больше.

Опрос проводился среди 3,6 тысячи совершеннолетних пользователей сервиса «Работа.ру» из всех российских регионов. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,5 миллиона человек.