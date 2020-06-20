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Обнародована переписка семьи Захаровых по поводу денег от Ефремова 

Ирина Лебедева 29 минут назад
Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего Захарова, решил поставить точку в непрекращающихся слухах о том, что якобы родные покойного ведут торги с Ефремовым по поводу размера компенсации за гибель близкого человека, — сообщает «Профиль».
Он задал вдове и брату Сергея Захарова конкретный вопрос по этому поводу.
И Маргарита, и Валерий Захаровы ответили, что речь ни о какой компенсации помимо того, что будет присуждено законом, не идет. Их интересует справедливый суд и наказание виновного.
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
С разрешения родственников их ответ был выложен в открытом доступе в Telegram-канале RT.
Телеграм
Ранее RT информировал о том, что, по мнению юриста Александра Мельцева решение суда о взыскании морального и материального ущерба в результате автоаварии в России не превышает трех млн рублей.
Такую компенсацию назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.
Как сообщал «Рамблер», стало известно, чем Михаил Ефремов занимался 8 июня — в день, когда спровоцированное им ДТП унесло жизнь экспедитора Сергея Захарова.
Оказывается, актер был нетрезв еще за несколько часов до трагедии. Однако в тот момент он забыл о машине и пользовался такси.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Комментарии
Общество , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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