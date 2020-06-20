Александр Добровинский , адвокат семьи погибшего Захарова , решил поставить точку в непрекращающихся слухах о том, что якобы родные покойного ведут торги с Ефремовым по поводу размера компенсации за гибель близкого человека, — сообщает «Профиль».

Он задал вдове и брату Сергея Захарова конкретный вопрос по этому поводу.

И Маргарита, и Валерий Захаровы ответили, что речь ни о какой компенсации помимо того, что будет присуждено законом, не идет. Их интересует справедливый суд и наказание виновного.

С разрешения родственников их ответ был выложен в открытом доступе в Telegram-канале RT.

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Ранее RT информировал о том, что, по мнению юриста Александра Мельцева решение суда о взыскании морального и материального ущерба в результате автоаварии в России не превышает трех млн рублей.

Такую компенсацию назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.

Как сообщал «Рамблер», стало известно, чем Михаил Ефремов занимался 8 июня — в день, когда спровоцированное им ДТП унесло жизнь экспедитора Сергея Захарова.

Оказывается, актер был нетрезв еще за несколько часов до трагедии. Однако в тот момент он забыл о машине и пользовался такси.