«Семья Захарова хочет заработать»

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Адвокат Михаила Ефремова: «Семья Сергея Захарова хочет заработать» 

Экспресс газета 1 час назад
Адвокат Михаила Ефремова резко раскритиковал семью погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. По словам Эльмана Пашаева, родственники усопшего по непонятным причинам отказываются от денежной компенсации, хотя им явно нужны деньги. Правозащитник говорит, что ему надоело бегать за близкими Захарова и вести переговоры о конкретной сумме, и теперь размер выплат определит суд.
«Утверждается, что им не нужны деньги. Но они ведь им нужны. Это простая семья, сельская. Мы по-человечески хотели им помочь. Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще. Но теперь разговор будет жесткий и конкретный: сколько суд решит, столько мы возместим», — рассказал Пашаев.
Переписку семьи Захарова о деньгах от Ефремова слили в сеть
По словам юриста, ему известно о попытках гражданской жены Захарова стать потерпевшей по делу. О таком желании говорят и другие родственники погибшего. Эльман Пашаев считает, что все дело здесь в банальном желании заработать на трагедии.
«И она хочет стать потерпевшей, и другие родственники, и соседи, и все кому не лень. Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», — убежден защитник, которого цитирует издание «СтарХит».
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , StarHit
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