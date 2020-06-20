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Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор с актером 

РИА Новости 5 часов назад
Адвокат Ефремова проведет «жесткий» разговор с актером
Фото: РИА Новости
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в беседе с изданием Starhit о желании родственников погибшего водителя Сергея Захарова "заработать" и пообещал провести с артистом "жесткий" разговор.
"Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить", — сказал Пашаев.
По словам защитника, Ефремов "по-человечески" хотел им помочь.
"Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще", — отметил он.
Пашаев добавил, что намерен провести "жесткий и конкретный" разговор с Ефремовым.
"Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим", — сказал адвокат.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
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За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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