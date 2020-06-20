Адвокат Ефремова проведет «жесткий» разговор с актером

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в беседе с изданием Starhit о желании родственников погибшего водителя Сергея Захарова "заработать" и пообещал провести с артистом "жесткий" разговор.

"Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить", — сказал Пашаев.

По словам защитника, Ефремов "по-человечески" хотел им помочь.

"Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще", — отметил он.

Пашаев добавил, что намерен провести "жесткий и конкретный" разговор с Ефремовым.

"Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим", — сказал адвокат.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.