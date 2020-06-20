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Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова 

Профиль 1 час назад
Переписку семьи Захарова о деньгах от Ефремова слили в сеть
Фото: ТАСС
Семья погибшего в аварии Сергея Захарова опубликовала личную переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации от актера Михаила Ефремова. Диалог с юристом выложили в Telegram-канале RT.
Юрист обратился к вдове и брату погибшего из-за «непрекращающихся спекуляций» о том, что они якобы согласились принять деньги от Ефремова.
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«Оба — и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров — написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», — указал адвокат.
Накануне стало известно, что Ефремов, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех млн рублей. Об этом сообщил адвокат Александр Мельцев. Юрист рассказал, что решение суда о взыскании морального и материального ущерба в результате автоаварии в России не превышает трех млн рублей. Мельцев добавил, что именно такую компенсацию назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку», где столкнулся с фургоном Lada. Жертвой аварии стал 57-летний Сергей Захаров.
Как ранее сообщал «Профиль», ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в своем Instagram попросил «не усугублять» положение Михаила Ефремова. Хореограф назвал аварию, устроенною артистом, трагедией и выразил соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова. По словам Цискаридзе, он не является другом Ефремова, но наблюдал за Ефремовым не один год и понимает, в каком тяжелом моральном состоянии теперь находится артист.
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Комментарии 4
Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Николай Цискаридзе , Валерий Захаров
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