Переписку семьи Захарова о деньгах от Ефремова слили в сеть

Юрист обратился к вдове и брату погибшего из-за «непрекращающихся спекуляций» о том, что они якобы согласились принять деньги от Ефремова.

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«Оба — и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров — написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», — указал адвокат.

Накануне стало известно, что Ефремов, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех млн рублей. Об этом сообщил адвокат Александр Мельцев. Юрист рассказал, что решение суда о взыскании морального и материального ущерба в результате автоаварии в России не превышает трех млн рублей. Мельцев добавил, что именно такую компенсацию назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку», где столкнулся с фургоном Lada. Жертвой аварии стал 57-летний Сергей Захаров.