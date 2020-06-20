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Названые главные ошибки при использовании антисептика 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Названы главные ошибки при использовании антисептика
Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США уверены, что данное средство малоэффективно, если у человека грязные или жирные руки.
Дезинфекторы, которые содержат спирт, эффективно борются с коронавирусом. К такому выводу пришли специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Они отметили, что данные средства уничтожают инфекцию в течение 30 секунд. Причина заключается в том, что антисептики примерно на 80 процентов состоят из этанола или на 75 процентов из изопропилового спирта.
В связи с этим средства нужно использовать правильно. Эксперты утверждают, что немного антисептика нужно нанести на ладонь и растереть по всей поверхности обеих кистей. Делать это следует до полного высыхания геля. В общей сложности процедура должна занимать не менее 30 секунд. Кроме того, дезинфектор необходимо растереть по тыльной стороне ладоней, между пальцами и под ногтями.
Ученые утверждают, данные средства не будут эффективны, если у человека немытые или жирные руки.
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Общество , США
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