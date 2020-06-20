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Глава АКОРТ рассказал, на чем сегодня экономят россияне 

Российская Газета 6 минут назад
На чем приходится экономить россиянам
Фото: ТАСС
Покупатель в период пандемии стал более экономным, рассказал "РГ" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Он подчеркнул, что вынужденный простой предприятий в период самоизоляции негативно сказался на материальном положении людей. Отсюда — тренд на жесткую экономию, переход к более дешевым брендам. Это видно не только по непродовольственным товарам. Даже к покупке продуктов питания потребитель стал относиться по-другому.
"Сейчас большинство покупателей ориентируются на цену, охотнее приобретают товары по акциям, хотя еще совсем недавно определяющим для многих был именно бренд производителя", — пояснил он. Беляков подчеркнул, что потребитель стал выбирать более дешевые виды мяса, отдавая предпочтение птице, сократил потребление фруктов и овощей, кондитерских изделий, отказался от специй и соусов.
При этом глава АКОРТ отмечает, что в целом рацион питания россиян в период пандемии не претерпел критичных изменений. Привычный состав продовольственной корзины в большинстве случаев сохранился, но стал дешевле за счет ориентации на акционные товары и продукты из более низкой ценовой категории. На какое-то время упал спрос на макароны и крупы, за счет тех запасов, которые делали покупатели в марте, в период ажиотажа.
По словам Белякова, большим спросом начали пользоваться товары собственных торговых марок крупнейших сетей. Как правило, их стоимость ниже аналогичных товаров за счет особого регламента закупки, более простой упаковки и отсутствия дополнительных затрат на рекламу и продвижение.
Он также отметил, что во многом помогло избежать дефицита в период ажиотажного спроса то, что торговые сети увеличили свои запасы. Например, в марте спрос на крупы и консервы вырос почти на 300%. В результате сетям пришлось запастись ими в количестве, в 12 раз превышающем норму.
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Общество , Сергей Беляков
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