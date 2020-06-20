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Бокерия рассказал о важном моменте при выходе из самоизоляции 

News.ru 40 минут назад
Раскрыт важный момент при выходе из самоизоляции
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Главный кардиолог России Лео Бокерия обратил внимание на несколько важных моментов, которые стоит соблюдать при выходе из самоизоляции. В первую очередь врач призвал всех носить маски.
Он обосновал свою просьбу тем, что мера эта рекомендована людьми, которые «до мельчайших подробностей» знают особенности поведения инфекций.
"И я обращаюсь к вам с большой просьбой: нас и так мало на этой гигантской территории. Давайте будем аккуратными по отношению к себе и тем самым спасая жизни и других людей. Ну наденьте эту маску", — приводит слова академика РЕН ТВ.
Бокерия добавил, что призыв носить маску обусловлен интересами самих людей. И уж если все считают себя вирусологами, то самым лучшим будет взять и всем 146 млн человек надеть маски, добавил врач. Бокерия объяснил, что речь в данном случае не идёт о чём-то большем. Но и носить маски надо так, чтобы они действительно защищали и самого человека, и его собеседника.
Ещё одной важной рекомендацией врача стало пожелание не увеличивать нагрузку сразу после выхода из карантина, даже если это было привычным делом до пандемии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что девять регионов России уже перешли на второй этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом страны Владимиром Путиным.
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Общество , РЕН ТВ
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