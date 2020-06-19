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Посольство Германии в России ограничило выдачу виз 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Посольство Германии в России ограничило выдачу виз
Фото: Газета.ru
Посольство Германии в России временно ограничило выдачу виз на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом дипломатическое представительство сообщило на своей странице в Twitter.
Предполагается, что выдача виз в посольстве и генеральных консульствах будет ограничена до 30 июня текущего года, указано в сообщении.
По последней информации, в России выявлено 569 063 случая новой коронавирусной инфекции, из них 7 841 — с летальным исходом. Выздоровели 324 406 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , ВОЗ , Германия
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