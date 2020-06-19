Посольство Германии в России ограничило выдачу виз 

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Посольство Германии России временно ограничило выдачу виз на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом дипломатическое представительство сообщило на своей странице в Twitter

Предполагается, что выдача виз в посольстве и генеральных консульствах будет ограничена до 30 июня текущего года, указано в сообщении.

По последней информации, в России выявлено 569 063 случая новой коронавирусной инфекции, из них 7 841 — с летальным исходом. Выздоровели 324 406 человек.