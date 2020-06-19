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Освободившийся из-под ареста вымышленный депутат Наливкин записал новое видео 

Lenta.ru 39 минут назад
«Депутат Наливкин» записал новое видео после ареста
Фото: кадр видео
Андрей Неретин, сыгравший роль вымышленного депутата Наливкина в серии пародийных роликов, освободился из-под ареста и записал новое видео. Пародийный новостной репортаж опубликован в Twitter Наливкина.
В ролике корреспондент утверждает, что сообщения о задержании Наливкина были провокацией. По мнению же вымышленного депутата, происходящее было «очередной попыткой желтой прессы дестабилизировать социально-политическую обстановку в Уссурийском районе».
«Как меня это все достало. Ох, скоро я вами займусь. Я отправлю к вам Железнякова», — сказал Наливкин и заверил, что информационные нападки никак не отразятся на его деятельности. При этом в подписи к посту говорится: «Виталий Наливкин на свободе! Спасибо всем, кто поддерживал!»
Актера заподозрили в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере. 15 июня он был задержан. Автор проекта Андрей Клочков уточнил, что актеру «впаяли пять суток за якобы нецензурную брань».
Клочков уточнил, что в изоляторе актер чувствовал себя нормально и знал, что «за ним серьезная поддержка народа». Он отметил, что решение суда обжаловать не планируется. Депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков вступился за актера и предложил ему юридическую и депутатскую помощь.
Выяснилось, что роль депутата, исполнил 44-летний разнорабочий Андрей Неретин. По словам его близкой подруги Влады Куцевой, Неретин воспитывался в интернате в Красноярском крае. В юности он сидел в тюрьме за угон фургона. После отбытия срока будущий актер переехал в Якутск, а оттуда — в Приморский край. В Уссурийске Неретин занимался грузоперевозками, работал на дачах у местных жителей. Сейчас за один ролик Неретин получает 1,5 тысячи рублей.
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Комментарии 5
Общество , Дмитрий Новиков
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