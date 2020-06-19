«Депутат Наливкин» записал новое видео после ареста

Виталий Наливкин на свободе!



Спасибо всем, кто поддерживал!#СвободуНаливкину pic.twitter.com/rNXn4p6w2Y— Виталий Наливкин (@NalivkinUsk) June 19, 2020 Андрей Неретин, сыгравший роль вымышленного депутата Наливкина в серии пародийных роликов, освободился из-под ареста и записал новое видео. Пародийный новостной репортаж опубликован в Twitter Наливкина.

В ролике корреспондент утверждает, что сообщения о задержании Наливкина были провокацией. По мнению же вымышленного депутата, происходящее было «очередной попыткой желтой прессы дестабилизировать социально-политическую обстановку в Уссурийском районе».

«Как меня это все достало. Ох, скоро я вами займусь. Я отправлю к вам Железнякова», — сказал Наливкин и заверил, что информационные нападки никак не отразятся на его деятельности. При этом в подписи к посту говорится: «Виталий Наливкин на свободе! Спасибо всем, кто поддерживал!»

Актера заподозрили в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере. 15 июня он был задержан. Автор проекта Андрей Клочков уточнил, что актеру «впаяли пять суток за якобы нецензурную брань».

Клочков уточнил, что в изоляторе актер чувствовал себя нормально и знал, что «за ним серьезная поддержка народа». Он отметил, что решение суда обжаловать не планируется. Депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков вступился за актера и предложил ему юридическую и депутатскую помощь.

Выяснилось, что роль депутата, исполнил 44-летний разнорабочий Андрей Неретин. По словам его близкой подруги Влады Куцевой, Неретин воспитывался в интернате в Красноярском крае. В юности он сидел в тюрьме за угон фургона. После отбытия срока будущий актер переехал в Якутск, а оттуда — в Приморский край. В Уссурийске Неретин занимался грузоперевозками, работал на дачах у местных жителей. Сейчас за один ролик Неретин получает 1,5 тысячи рублей.