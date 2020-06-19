Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Это пиар: адвокат Ефремова сделал заявление 

Вероника Полынина 17 минут назад
Это пиар: адвокат Ефремова сделал заявление
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал заявление музыканта Стаса Барецкого о том, что он выпивал с актером перед аварией и находился вместе с ним в машине.
Пашаев назвал заявления Барецкого пиаром и заявил, что оно не соответствует действительности.
«Ефремов в машине был один», — сказал адвокат РИА «Новости».
Ранее и сам Барецкий признал, что не ехал в машине с Ефремовым. В комментарии РИА «Новости» он заявил, что после того, как в СМИ появилось его заявление о машине, ему позвонили из московского главка МВД.
«Мне звонили из главка. Говорят: "На камерах вас не было". Да, не было», — подтвердил Барецкий.
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Как сообщал «Рамблер», ДТП с участием Ефремова произошло в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Комментарии 2
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение