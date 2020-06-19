Это пиар: адвокат Ефремова сделал заявление 

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал заявление музыканта Стаса Барецкого о том, что он выпивал с актером перед аварией и находился вместе с ним в машине.

Пашаев назвал заявления Барецкого пиаром и заявил, что оно не соответствует действительности.

«Ефремов в машине был один», — сказал адвокат РИА «Новости».

Ранее и сам Барецкий признал, что не ехал в машине с Ефремовым. В комментарии РИА «Новости» он заявил, что после того, как в СМИ появилось его заявление о машине, ему позвонили из московского главка МВД

«Мне звонили из главка. Говорят: "На камерах вас не было". Да, не было», — подтвердил Барецкий.