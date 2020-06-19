Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проценко заявил о резком снижении числа заражений коронавирусом в Дагестане 

ТАСС и ещё 3 58 минут назад
Проценко оценил ситуацию в Дагестане
Фото: ТАСС
Число заражений новой коронавирусной инфекцией снижается в Республике Дагестан, перепрофилированные стационары возвращаются к обычному режиму работы, сказал в пятницу журналистам главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко перед вылетом в Москву из аэропорта Махачкалы.
Проценко возглавляет вторую бригаду московских специалистов, направленных в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригада под его руководством прибыла в республику 10 июня.
"Восемь дней проработала наша бригада. Мы уезжаем отсюда, понимая, что количество заболеваний, госпитализаций в республике снижается, и снижается резко, что большинство стационаров, которые были перепрофилированы, возвращаются в мирную жизнь", — сказал он.
Проценко отметил, что в ходе работы московские врачи активно обменивались опытом с коллегами из Дагестана, в некоторых стационарах были проведены круглые столы и мастер-классы. Он также отметил самоотверженность врачей республики в борьбе с коронавирусом.
В свою очередь, министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов добавил, что в течение недели в республике регистрировали менее 200 человек, поступающих на стационарное лечение.
"Надеемся, что в течение месяца мы сможем определиться со следующими этапами снятия ограничений", — сказал он.
По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зарегистрировано 7 015 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 88 новых случаев выявлено за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели 4 854 человека. Умер 341 человек, заразившийся коронавирусом. В республике действует режим самоизоляции, жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
ТАСС: последние новости
Аксенов извинился за карантин для приезжающих в Крым, объяснив его необходимость Аксенов извинился за карантин для приезжающих в Крым, объяснив его необходимость В Крыму обнаружили большие запасы подземной пресной воды В Крыму обнаружили большие запасы подземной пресной воды Семья погибшего в ДТП разрешила показать переписку с отказом от помощи Ефремова Семья погибшего в ДТП разрешила показать переписку с отказом от помощи Ефремова
Комментарии
Общество , Джамалудин Гаджиибрагимов , Махачкала , Москва , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-57 улучшили для боев времен Второй мировой войны
Су-57 улучшили для боев времен Второй мировой войны
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Ефремов может избежать наказания из-за редкой болезни
Ефремов может избежать наказания из-за редкой болезни
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение