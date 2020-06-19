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Пришедшая на работу в бикини медсестра из Тулы стала лицом модного бренда 

РИА Новости 30 минут назад
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
В инстаграме компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке.
Как отметила основательница бренда Анастасия Задорина, работающая с пациентами с коронавирусом медсестра заслуживает уважения и поддержки.
"Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с COVID-19. Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года", — говорится в записи официального аккаунта Zasport в инстаграме.
Задорина добавила, что руководство компании готово оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, где работает девушка.
Жукова рассказала Zasport.com, что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.
Девушка поблагодарила коллег, которые поддержали ее после многочисленных статей в СМИ.
"Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области. Спасибо им огромное! Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме: это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить", — сказала она.
Медсестра добавила, что на фото под прозрачным защитным костюмом на ней был не купальник, а спортивный топ и шорты.
В середине мая в соцсетях появилась фотография, на которой Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме. В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу.
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Общество , Видео , Анастасия Задорина , Минздрав РФ
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