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«ВКонтакте» проведет «Основной выпускной» 

ТАСС 32 минуты назад
«ВКонтакте» проведет «Основной выпускной»
Фото: РИА Новости
"ВКонтакте" проведет 27 июня "Основной выпускной" — крупнейший в стране онлайн-праздник для выпускников. Их поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Также к выпускникам обратится министр просвещения Сергей Кравцов.
"В этом году многие не смогут отметить окончание школы так, как хотели бы. Поэтому мы решили устроить альтернативный праздник — не менее запоминающийся, чем те, которые могли бы пройти офлайн", — отметил заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса "ВКонтакте" Александр Круглов.
Трансляция начнется в 18:00 в сообществе "Официальные страницы". Также праздник можно будет посмотреть в 19:00 на телеканале МУЗ-ТВ. Ведущими станут Ида Галич, Владимир Маркони, а также голосовой помощник Маруся.
Зрители смогут лично пообщаться с артистами и ведущими, а также выиграть подарки — от iPhone до умной колонки "Капсула" с голосовым ассистентом Маруся. Кроме того, они смогут получить музыкальную подписку "ВКонтакте" на три месяца за 1 рубль — для этого нужно перейти по сылке, которая будет появляться во время эфира.
Также в рамках "Основного выпускного" 100 учителей смогут поздравить выпускников с помощью массового группового видеозвонка в соцсети "Одноклассники".
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Комментарии
Общество , Наука и техника , Тимати , Александр Круглов , Ида Галич , Сергей Кравцов , Владимир Маркони
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