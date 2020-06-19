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В российском регионе сняли ограничение на продажу алкоголя 

Lenta.ru и ещё 6 21 минуту назад
В регионе РФ сняли ограничение на продажу алкоголя
Фото: РИА Новости
В Свердловской области сняли ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за коронавируса. Об этом говорится в указе главы региона Евгения Куйвашева, который он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
С 20 апреля спиртные напитки в регионе временно продавались с 10:00 до 19:00.
Также в Свердловской области разрешили проведение массовых и спортивных мероприятий. Губернатор напомнил, что 20 июня на стадионе «Екатеринбург Арена» пройдет футбольный матч. Он уточнил, что в этом году количество зрителей будет ограничено до 3,5 тысячи в целях профилактики коронавирусной инфекции.
«Проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий [возможно] на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10 процентов от вместимости спортивного объекта», — написал губернатор.
Кроме того, в Свердловской области разрешили работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок.
«Напоминаю, что при этом сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим», — подчеркнул Куйвашев.
Ранее Куйвашев рассказал, что в местной логистической компании, которая развозит товар по сети магазинов «Красное & Белое», произошла вспышка коронавируса. У 136 сотрудников из 232 протестированных выявили инфекцию COVID-19. Всего же, как рассказал Куйвашев, в компании работает 834 человека. После этого случая в регионе еще на несколько дней продлили ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.
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Общество , Евгений Куйвашев , Свердловская Область
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