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Россияне зажгут сотни свечей в День памяти и скорби 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне зажгут сотни свечей в День памяти и скорби
Фото: РИА Новости
В День памяти и скорби в городах России зажгут сотни свечей, из них выложат картину в память о Великой Отечественной войне, акцию проведут активисты «Молодой Гвардии». Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Для композиции в рамках акции «Свеча памяти» за основу взяты изображения могилы неизвестного солдата, комбата и монумента «Родина Мать» в Волгограде. Площадь «горящей» картины составит не менее 500 квадратных метров.
22 июня активисты проведут и другие памятные мероприятия. Так, в Бурятии и Тамбове молодогвардейцы запустят исторический общественный транспорт, который будет бесплатно возить жителей по историческим маршрутам города.
Во всех регионах жителям будут раздавать тематические открытки, посвященные военному времени. Желающие смогут принять участие в минуте молчания.
24 июня «Молодая Гвардия Единой России» организует дворовые концерты и праздничные шествия в честь ветеранов и тружеников тыла. Акция запланирована в разных городах страны.
День памяти и скорби отмечается 22 июня и является официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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