Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер актер Василий Стоноженко 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 58 минут назад
Умер Василий Стоноженко
Фото: spheratheatre.ru
Актер Московского театра «Сфера», заслуженный артист России Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщили в Союзе театральных деятелей.
«В театре «Сфера» случилось горе. (…) Не стало Вашего коллеги, замечательно талантливого артиста, заслуженного артиста РФ — Василия Витальевича Стоноженко», — приводятся слова председателя СТД Александра Калягина на сайте.
Василий Стоноженко родился 6 января 1959 года. В 1983 году окончил Театральное училище им. М. С. Щепкина в 1983 году, служил в Театре под руководством В. Спесивцева и Театре комедии. В театре «Сфера» работал с 1984 года, исполнял роли в спектаклях «Маленький принц» «Королевство — на стол!», «Свободная пара», «Вестсайдская история», «Лолита», «Человек из СССР», «Ученик Лицея», «Вишневый сад» и других.
«Здесь на этой сцене он сыграл свои самые известные в театральной среде роли в спектаклях по известным литературным произведениям. И каждая из ролей вызывала неподдельный зрительский интерес и навсегда сохранилась в истории театра», — добавил Калягин.
Стоноженко снялся в нескольких кинократинах, акже в кино и на телевидении. На его счету роли в лентах «Кафе „Клубничка“», «Воровка», «Сыщики-2», «Обреченная стать звездой», «Хозяйка моей судьбы», «Золотая клетка», «Анна-детективъ».
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова Домработница Ефремова рассказала о его состоянии Домработница Ефремова рассказала о его состоянии Опубликована переписка с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым о компенсации Опубликована переписка с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым о компенсации
Комментарии 8
Общество , Другое , Александр Калягин , Василий Стоноженко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение