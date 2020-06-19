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На парад Победы в Симферополе привезут крымских ветеранов 

ИА Regnum и ещё 1 35 минут назад
На парад в Симферополе привезут крымских ветеранов
Фото: РИА Новости
Крымские ветераны Великой Отечественной войны будут присутствовать на параде в Симферополе. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Ветераны дистанционно будут находиться на трибунах. Отдельно каждого ветерана заберут из дома. Все, кто будет с ними работать, пройдут тестирование за день до парада и с самого утра в день мероприятия», — отметил Аксёнов.
Глава региона заверил, что будут приняты все меры предосторожности, чтобы ни один ветеран не заразился коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы проведут только в городе-герое Керчи. Однако чуть позже было принято решение провести парад и в Симферополе.
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Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым , Симферополь
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