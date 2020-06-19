Ученые Крыма Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод. Об этом в пятницу сообщается на сайте Севастопольского государственного университета (СевГУ).

"Ученые СевГУ и НИИ Сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах, в которых происходит формирование напорных подземных пресных вод. Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов. На глубинах от 350 до 500 метров также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма", — говорится в сообщении.

В университете рассказали, что таких результатов удалось достичь благодаря инновационной технологии поиска подземных вод с применением разработанного севастопольским вузом ядерного магнитно-резонансного "геотомографа". "Ядерный магнитный резонанс позволяет возбудить ядро атома в сильном электромагнитном поле. Учеными СевГУ удалось создать аппаратуру, которая позволяет возбуждать ядра различных атомов в естественном магнитном поле Земли", — пояснили в учреждении.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидата технических наук Николая Ковалева , уникальность этих потоков подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды. "Опреснители" находятся на глубинах более 2,5 тыс. метров, при этом образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года. "Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход подтвержден при выполнении поисково-геологической работы в 2019 году учеными НИИ "Сельского хозяйства Крыма" и СевГУ", — приводятся в сообщении слова Ковалева.

Как пояснили в университете, основной проблемой добычи глубоких подземных вод является высокая стоимость бурения скважин, что сдерживает их использование. Однако на территории Крыма существуют участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние. Таким образом, подчеркнули в СевГУ, обнаружение этих участков дает возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом.

Без воды с Украины

Проблемы с водоснабжением Крыма начались с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90% потребности полуострова в воде. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов будет завершено к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, уже налажено круглосуточное водоснабжение.