Rambler Group обеспечила трехразовым питанием два медицинских центра в период пандемии 

В рамках социальной O2O-платформы (online-to-offline) «Помоги врачу» Rambler Group собрала свыше 2 000 000 рублей. Благодаря этим средствам, медицинским работникам доставили порядка 10 000 порций горячего питания: 6 480 порций — в ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, 3 084 порции — в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Остаток средств был направлен на закупку более чем 290 респираторов с самой высокой степенью защиты для Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова. Партнером проекта выступил фонд «Лавка радости», а также сеть кафе и «Кофе Пью».
Итоги проекта, включая фотоотчёт из больниц и обращения врачей ко всем участникам и партнёрам проекта, доступны на сайте: dochelp.rambler.ru
Максим Тадевосян, управляющий директор Rambler&Co:
«Мы признательны всем нашим читателям и пользователям наших сервисов, кто остался неравнодушен и принял участие в проекте «Помоги врачу». Именно благодаря этой поддержке в минимальные сроки нам удалось собрать сумму, достаточную для того, чтобы в течение месяца обеспечивать трехразовым питанием медицинских работников, принимающих участие в борьбе с COVID-19 в России. Для нас было очень важно поддержать настоящих героев нашего времени — медицинских работников, которые во время пандемии работали в ненормированном графике, тяжелейших условиях и рискуя собственными жизнями».