В МГУ продлили режим дистанционной работы

Ректор МГУ Виктор Садовничий продлил до особого распоряжения работу МГУ в дистанционном режиме для максимально возможного числа работников, следует из приказа "О деятельности Московского университета в летний период 2020 года".

"Продолжить до особого распоряжения работу в дистанционном режиме максимально возможного количества работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и осуществляющих непрерывное функционирование Московского университета", — говорится в документе.

Согласно документу, при допуске сотрудников на рабочие места должны соблюдаться все меры по профилактике коронавируса. В частности, речь идет об использовании средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), измерении температуры, обеспечении социальной дистанции.