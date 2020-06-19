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Садовничий продлил работу МГУ в дистанционном режиме 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В МГУ продлили режим дистанционной работы
Фото: РИА Новости
Ректор МГУ Виктор Садовничий продлил до особого распоряжения работу МГУ в дистанционном режиме для максимально возможного числа работников, следует из приказа "О деятельности Московского университета в летний период 2020 года".
"Продолжить до особого распоряжения работу в дистанционном режиме максимально возможного количества работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и осуществляющих непрерывное функционирование Московского университета", — говорится в документе.
Согласно документу, при допуске сотрудников на рабочие места должны соблюдаться все меры по профилактике коронавируса. В частности, речь идет об использовании средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), измерении температуры, обеспечении социальной дистанции.
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Общество , Виктор Садовничий , МГУ
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