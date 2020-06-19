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В Крыму извинились перед россиянами 

Вероника Полынина и ещё 8 8 минут назад
В Крыму извинились перед россиянами
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил россиян на курорты полуострова и извинился за введенный ранее режим обязательной обсервации.
По словам главы республики, с 1 июля откроется туристический сезон, с 15 июня туры доступны для бронирования.
«Приглашаем всех в Республику Крым. Хочется всем россиянам, нашим согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты до этого. Это были необходимые меры. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор», — приводит РИА «Новости» слова Аксенова.
Он отметил, что режим обязательной обсервации сохраняется для граждан, прибывающих в Крым из-за границы.
По словам Аксенова, благодаря жестким превентивным мерам в республике удалось предотвратить широкое распространение коронавируса.
В Крыму зафиксировано 590 случаев коронавирусной инфекции, 392 человека выздоровели.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Аксенов рассказал, что туристы, желающие посетить Крым, при заселении в санатории должны будут предоставить справку о том, что они не заражены коронавирусной инфекцией. При этом на постояльцев городских гостиниц требование не распространяется.
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Общество , Другое , Сергей Аксенов , РИА Новости , Республика Крым
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