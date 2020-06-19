Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян пригласили на отдых в Крым 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Россиян пригласили на отдых в Крым
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых на крымские курорты и извинился за введенный ранее обязательный режим обсервации для всех приезжающих в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
«С 1 июля мы полностью открываем туристический сезон для жителей других субъектов Российской Федерации. С 15 июня уже можно бронировать все туры. Приглашаем всех в Республику Крым. Хочется всем россиянам, нашим согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты до этого. Это были необходимые меры. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор», — передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Кроме того, Аксенов отметил, что режим обязательного помещения на две недели в обсерватор сохраняется для граждан, которые приезжают в Крым из-за границы.
Он также подчеркнул, что благодаря жестким превентивным мерам в республике удалось удержать ситуацию с распространением коронавируса под контролем.
«Мы видим, что по сравнению с другими субъектами России мы достаточно на хорошем фоне находимся», — подытожил глава Крыма.
Напомним, стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике.
Ранее пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма сообщила, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.
Кроме того, глава минкурортов Крыма Вадим Волченко заявлял, что принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Крыму обнаружены большие запасы подземных пресных вод В Крыму обнаружены большие запасы подземных пресных вод Опубликована переписка с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым о компенсации Опубликована переписка с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым о компенсации Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Комментарии
Общество , Другое , Сергей Аксенов , Вадим Волченко , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение